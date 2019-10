Bombeiros de Goiás fazem treinamento para atender ocorrências do período chuvoso

Com a chegada do período de chuvas, entre este mês de novembro e março do ano que vem, o Corpo de Bombeiros de Goiás lançou a operação Tempestade, com foco na prevenção e atendimento de ocorrências recorrentes desta época, como enchentes e alagamentos. A operação começa neste mês e termina em abril de 2020.

O objetivo da operação é desenvolver ações preventivas para a população e preparar o efetivo para ocorrências de alagamentos, enxurradas, deslizamento, soterramento e eventos envolvendo queda de árvores.

Os militares serão treinados para atender ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações com mais celeridade que o trabalho usualmente requer e as viaturas terão equipamentos específicos para salvamento em águas rápidas.

O trabalho de monitoramento das áreas de risco e das comunidades vulneráveis também será reforçado com o o envio de alertas por SMS e a confecção de pluviômetros caseiros.