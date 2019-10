Câmara recebe palestra sobre Direito Constitucional

Com o tema “Retrocessos constitucionais”, o advogado e professor Flávio Martins ministrará uma palestra no dia 22 de outubro, na Câmara Municipal de Goiânia. Os interessados em assistir a palestra deverão fazer as inscrições pelo site www.professorflaviomartins.com.br/palestras.

O evento conta com apoio do vereador Lucas Kitão e do advogado e presidente da Comissão Especial de Direito Civil da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO), Clodoaldo Moreira. Os inscritos deverão levar à palestra, que será iniciada às 9h, um quilo de alimento não perecível. A realização da palestra é da instituição Damásio Aparecida de Goiânia.