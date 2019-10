Dra. Cristina visita polos tecnológicos incluídos no novo Plano Diretor

A vereadora Dra. Cristina (PSDB), acompanhada de técnicos da Prefeitura de Goiânia, visitou nesta sexta-feira, 18, mais duas áreas incluídas no novo Plano Diretor como polos tecnológicos, no Jardim do Cerrado e no Goiânia 2. No caso do Goiânia 2, já há empresa interessada no local, ligada à Universidade Federal de Goiás (UFG). O polo, se aprovado, será construído próximo ao Parque Leolídio di Ramos Caiado. Os arquitetos do município explicam que, devido à proximidade da Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia, a área não é apropriada para moradia, devendo ser ocupada apenas para comércio e desenvolvimento tecnológico.

As visitas desta sexta-feira, segundo Dra. Cristina, encerram a análise presencial para elaboração do relatório do Plano Diretor para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). “Fomos às áreas estabelecidas como polos tecnológicos e industriais e também às de expansão urbana e pudemos verificar as condições locais e de vizinhança. Sempre acompanhados pelos técnicos da Prefeitura de Goiânia, tiramos nossas dúvidas, para que o relatório seja feito de forma a atender as necessidades dos goianienses”, afirma. Na próxima semana, a vereadora aguardará as emendas dos vereadores ao projeto. Depois disso, finalizará o relatório, que deve ser entregue para análise da CCJ ainda este mês.