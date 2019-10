Flamboyant Shopping recebe exposição “Marinha no Planalto Central” em comemoração ao aniversário de Goiânia

Informação e interatividade foram as escolhas da Marinha do Brasil, por meio do Comando do 7º Distrito Naval, para marcar as comemorações do aniversário de Goiânia. Em parceria com o Flamboyant Shopping apresenta a exposição “A Marinha no Planalto Central” dias 19 e 20 de outubro, no Atrium, Piso 2.

O acervo reúne maquetes de embarcações militares, manequins com uniformes militares e itens que ilustram a Marinha na Antártica. Além disso, para ampliar o conhecimento sobre o trabalho desenvolvido pela instituição, contará com painéis de temas variados e oficina de nós e voltas durante os dias de exposição. Os visitantes ainda poderão assistir à apresentação da Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, que acontecerá nos dois dias às 17 horas.

A Tenente da Marinha, Rafaela Emerenciano, ressalta que a exposição vem para mostrar a população um pouco mais do trabalho dessa instituição, que é tão valiosa para o Brasil. “É de extrema importância que a população conheça o trabalho da Marinha, que os jovens entendam as formas de ingresso e como de fato o trabalho é realizado”, pontua.