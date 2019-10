Goiás recebe evento internacional de montaria

O governador Ronaldo Caiado recebeu, nesta sexta-feira, 18, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, os representantes e atletas do Professional Bull Riders (PBR), organização mundial de montaria em touros. O grupo veio convidá-lo para prestigiar a penúltima etapa do circuito nacional, que será promovida no Goiânia Arena, nesta sexta e sábado, 18 e 19. O evento não gerou nenhum custo ao Estado e, segundo seus organizadores, deve gerar cerca de 400 empregos diretos e 4 mil indiretos, e movimentar a cadeia produtiva do Turismo em Goiás.

Os ex-atletas e campeões mundiais Adriano Moraes e Guilherme Marchi, considerados dois dos maiores nomes da montaria mundial, apresentaram detalhes do evento ao governador, que destacou o amor dos goianos por suas tradições sertanejas. “É uma paixão! Goiás se orgulha das suas origens, e eu fico muito honrado em receber aqui esse evento de renome internacional, um esporte que vem do trabalho, da lida na fazenda”, sublinhou o governador. E completou: “Estarei lá. Isso é muito da nossa tradição. Quem é que não gosta de uma música sertaneja boa, de um arroz com pequi e uma boa montaria?! Isso tudo tem a ver conosco. Então, isso é orgulho para mim”.

Fã de montaria e apaixonado por animais, o governador fez questão de expressar sua admiração pelo tricampeão mundial Adriano Moraes. “Eu sou admirador do Adriano desde 1988. Lá em Barretos, eu acompanhava a montaria dele. Esse homem saiu do Brasil, chegou aos Estados Unidos e se tornou tri-campeão mundial. Abriu as portas do mundo para os peões brasileiros”, contou Caiado.

Embaixador do PBR, Adriano lembrou que os melhores atletas e touros do Brasil participam da etapa goiana, que deve definir quem será o atleta brasileiro que representará o País no mundial, realizado de 6 a 10 de novembro, na cidade norte-americana de Las Vegas. “Quando a gente pensou, ano passado, qual seria a cidade chave para o PBR, nós pensamos em Goiânia. A cidade é a capital sertaneja do País. Pode brigar quem quiser, mas o povo goiano e o nosso governador gostam demais desse esporte”, disse.

Goiânia recebe pela segunda vez consecutiva uma etapa do PBR e a equipe do evento reafirmou seu interesse em manter a etapa goiana no circuito nos próximos anos. “Temos projetos muito maiores para a cidade de Goiânia, junto com a PBR mundial, para sempre continuar crescendo esse evento que a gente faz aqui todos os anos”, anunciou Adriano.

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, ressaltou o interesse do Estado em atrair mais eventos neste segmento e indicou a capital goiana para uma etapa do Global Cup PBR, um modelo de competição País contra País, nunca realizado no Brasil.

Professional Bull Riders

Criada em 1992, a Professional Bull Riders (PBR) é a maior organização mundial de montaria em touros e um fenômeno desportivo global, presente nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, México e Austrália. Hoje, a PBR promove cerca de 250 etapas e suas transmissões atingem mais de meio bilhão de domicílios em 40 nações. No Brasil, a PBR está presente desde 2006, promovendo campeonatos nas arenas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Paraná.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás