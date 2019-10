UFG abre o Câmpus Samambaia para a comunidade neste sábado

A Universidade Federal de Goiás (UFG) realiza neste sábado, 19, a partir das 9h, a terceira edição do Curta o Câmpus. O evento é gratuito e tem como objetivo aproximar a UFG da sociedade, por meio de diversas atividades de cultura, lazer e bem-estar. A ação ocorrerá no Câmpus Samambaia, na área externa ao Centro de Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal. Esta edição do Curta o Câmpus é parte da programação do 16º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (Conpeex).

Entre as atividades deste fim de semana estão apresentações teatrais, caminhada pelo bairro Itatiaia (projeto Deriva do Bem), oficina de frescobol, oficina de tintas e solos, passeio ciclístico e práticas integrativas. Também haverá espaço reservado para piquenique e para jogos e brincadeiras.

A pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG, Lucilene Sousa, explica que o objetivo é tornar o evento cada vez mais agregador. “A presença da comunidade é crescente ao longo das edições. Nossa ideia é realmente essa: não só apresentar a UFG ou ocupar os espaços da Universidade, mas convidar todos a trazerem aqui para dentro o que elas produzem lá fora”.

O reitor da UFG, Edward Madureira Brasil, acrescenta que o projeto reforça a aproximação com a sociedade. “Queremos também escutar o que a comunidade espera da UFG e nos organizar para corresponder a essas expectativas”, afirma. Ele ressalta que a sociedade deve se apropriar da UFG e espera que cada vez mais não só os moradores dos bairros vizinhos ao câmpus, mas também de outras regiões da cidade, participem do evento.