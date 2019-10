Ala de Bivar reage à lista de Eduardo

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro diz que não há crise no PSL, a ala ligada ao presidente do partido, deputado Luciano Bivar (PE), reagiu à confirmação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) como líder do partido na Câmara dos Deputados e apresentou uma nova lista para que o Delegado Waldir (GO) retome a liderança do partido na Casa.

Eduardo Bolsonaro foi confirmado na manhã desta segunda-feira, 21, na liderança do PSL na Câmara pela Secretaria Geral da Mesa após conferência da lista protocolada pelo líder do governo na Casa, deputado Vitor Hugo (PSL-GO). O documento apresentava 29 assinaturas, mas 28 foram validadas pela direção da Casa.

Na lista, constavam a assinatura de cinco deputados que haviam sido suspensos pelo partido. São eles: Carla Zambelli (SP), Carlos Jordy (RJ), Felipe Barros (PR), Alê Silva (MG) e Bibo Nunes (RS). A suspensão dos deputados foi cancelada pela direção do partido. Por isso, as assinaturas estão valendo.

A lista protocolada pelo grupo de Bivar em seguida tem 28 assinaturas. Pelas regras internas da Câmara, a escolha do líder partidário é oficializada por documento enviado ao presidente da Casa. O requerimento deve ser assinado pela maioria absoluta dos integrantes da sigla – atualmente o PSL tem 53 deputados.