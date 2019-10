Alunos da rede municipal ganham óculos

Cerca de 400 alunos de 31 escolas municipais participaram, na manhã deste sábado, 19, do Projeto Olhar Carente, um mutirão oftalmológico na Fundação Banco de Olhos. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia, por meio das secretarias municipais de Assistência Social (Semas), de Saúde (SMS) e Educação e Esporte (SME), em parceria com o hospital, a ótica japonesa Hoya e as Óticas Diniz.

No evento, foram realizados exames de acuidade visual, teste de daltonismo, consultas, exames oftalmológicos e doação de óculos visando a prevenção contra a baixa visão e em favor da promoção de hábitos saudáveis voltados para educação, articulada de forma intersetorial. A seleção das crianças foi feita com base em triagem do Programa Saúde na Escola (PSE), desenvolvido entre SME e SMS, e contempla alunos a partir de seis anos.