Coleção Goiânia em Prosa e Verso volta com lançamento de 223 livros

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), e em parceria com a Editora Kelps, retoma nesta terça-feira, 22, às 19 horas, a coleção Goiânia em Prosa e Verso, que, depois de ficar paralisada na gestão passada, volta a movimentar o mercado literário da capital com o lançamento de 223 livros. O lançamento, que é parte das comemorações do aniversário de 86 anos de Goiânia, será na Estação Cultura, na Praça do Trabalhador, onde os autores goianos estarão todos juntos para a noite de autógrafos.

