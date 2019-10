Kátia Maria vence Gomide na eleição estadual do PT

A professora Kátia Maria, candidata ao Governo de Goiás nas últimas eleições pelo PT, foi eleita presidenta estadual da legenda no último sábado, 19, com 71,3% dos votos. A disputa ocorreu no 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores, na Câmara Municipal de Goiânia. Com o resultado de 195 a 77 contra o deputado estadual Antônio Gomide, Kátia, que já era a presidente da sigla, se habilitou para mais dois anos na liderança regional do partido.

Kátia afirma que serão precisas duas linhas de ação, neste momento. A primeira, “resistir e lutar para retomar a democracia e soberania, que passa pela liberdade de Lula, com enfrentamento aos governos Bolsonaro (PSL) e Caiado (DEM)”. Segundo ela, estes tem tirado cada vez mais direitos do povo, com políticas públicas desmontadas e precarização de empregos.