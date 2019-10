Nesta segunda-feira, 21, o Roda Viva vai entrevistar a deputada federal Joyce Hasselman. Ex-líder do governo no Congresso, ela foi afastada em meio à crise política que envolve o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. No programa ela vai falar sobre os conflitos com o clã Bolsonaro, seu futuro político e as eleições do próximo ano.

O programa vai ao ar, ao vivo, às 22h00, horário de Brasília. E, para quem é de Goiás, a entrevista será poderá ser assistida pela TBC.