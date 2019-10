600 câmeras de videomonitoramento serão instaladas em Aparecida de Goiânia

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) e do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), já está definindo os pontos estratégicos na extensão do município que terão câmeras de videomonitoramento. Os aparelhos têm software que faz a identificação de rostos e placas de veículos.

Segundo o prefeito Gustavo Mendanha, apesar de a Segurança Pública ser de responsabilidade do Estado, a administração municipal estará investimento na área. “Mesmo não sendo uma responsabilidade do município, a prefeitura irá auxiliar no trabalho das forças de segurança de pública. Os equipamentos de videomonitoramento possuem um sistema inteligente de reconhecimento facial e de placas de veículos proporcionando maior vigilância das ruas e segurança da população”, destacou o prefeito.

As câmaras de videomonitoramento serão instaladas em pontos estratégicos da cidade e divididas por áreas que possuem maior demanda de vigilância. Do total das 600 câmeras, 89 farão a captura de imagens em tempo real em todas as unidades da rede municipal de Educação, entre Centros Municipais de Educação Infantil e escolas municipais.