Bacia do Rio Meia Ponte terá projeto de educação ambiental

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) lançam nesta nesta terça-feira, 22, o projeto Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. O projeto envolverá 46 escolas da rede pública estadual de ensino, da capital e de mais 38 municípios, pertencentes a 25 Comarcas do Estado.

A solenidade de lançamento será realizada às 9h, no Auditório do MP-GO, em Goiânia e contará com as presenças de gestores e professores das escolas que farão parte do projeto. Após a abertura, até às 17h, os participantes farão a primeira formação com as orientações para a implementação, nas unidades escolares, de ações que contribuam para a preservação do Rio Meia Ponte.

Os recursos são no valor de R$ 200 mil e, de acordo com o Termo de Cooperação, a destinação para o projeto se ampara no compromisso de a Saneago apoiar, auxiliar e fomentar o desenvolvimento da Educação ambiental no manancial de captação da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte.

O projeto prevê a implementação de ações de educação ambiental, de proteção, e de recuperação a partir do envolvimento dos estudantes, professores e gestores e das comunidades que vivem nas áreas que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte.