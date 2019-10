Força-tarefa do governo restaura e pavimenta rodovias em todo Estado

O Governo do Estado, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), deu início, nos meses de setembro e outubro, a uma força-tarefa de obras voltadas para implantação e restauração de rodovias goianas e conservação de vias. Somados, os investimentos realizados pelo governador Ronaldo Caiado chegam a R$ 130 milhões. Outras 170 ordens de serviços foram assinadas para pequenas obras.

Estão sendo implantadas e pavimentadas as rodovias GO-336, que liga os municípios de Crixás e Nova Crixás; GO-184, de Jataí a Caiapônia; GO-132, de Colinas do Sul a Minaçu; e GO-439, que une Pilar de Goiás e Guarinos.

Seguem, também, em ritmo acelerado a restauração da GO-164, que une o município de Quirinópolis à rodovia BR-452; rodovia GO-326, no trecho entre Sanclerlândia e Buriti de Goiás; GO-418, do entroncamento da GO-060 ao município de Fazenda Nova e entroncamento da rodovia GO-326; e GO-060, no trecho Iporá – São Luís de Montes Belos – Firminópolis.

De acordo com o presidente da Goinfra, Pedro Sales, essas frentes de trabalho já são o reflexo do planejamento do Governo de Goiás, que tem o projeto de recuperar e expandir todo o sistema viário goiano. “São os primeiros de uma série de investimentos que serão feitos, sempre com transparência e zelo pelo dinheiro público”, afirma.

Sales lembra que existem também frentes de trabalho, em todas as regiões goianas, que trabalham na conservação das estradas. “Assinamos, na quarta-feira, dia 09 de outubro, 170 ordens de serviços para realização de pequenos serviços de conservação. Também foram homologados os contratos com as empresas para a manutenção preventiva e corretiva de vias”, ressalta.

Os serviços de implantação e pavimentação da GO-336 (Crixás-Nova Crixás), (imagem acima) com extensão de 66,16 quilômetros, estão com diversas frentes de trabalho. A rodovia GO-184, conhecida como estrada velha de Caiapônia, e que liga a cidade à Jataí, já está com cerca de dois quilômetros concluídos.

No Vale do São Patrício, estão sendo executados 7,36 km de pavimentação na GO-439, entre Pilar de Goiás e Guarinos. A GO-132, que liga Colinas do Sul e Minaçu, recebe serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica. Sua extensão é de 20,2 km.

A recuperação dos 43,4 quilômetros da rodovia GO-418, no trecho compreendido entre Fazenda Nova e o Entroncamento da GO-324, segue com várias frentes de trabalho com o intuito de adiantar as obras antes que se inicie o período chuvoso.

A restauração da rodovia GO-164, que liga Quirinópolis (imagem acima) até a rodovia BR-452, está recebendo os serviços de revestimento asfáltico (fresagem) e imprimação (aplicação de camada de material asfáltico sobre a superfície da base), além de reparos localizados nos 57,7 km de sua extensão.

A rodovia GO-326 também está sendo totalmente recuperada. O trecho entre Sanclerlândia e Buriti de Goiás, com 15,5 km, está sendo restaurado, inclusive, com reciclagem da base da via.

Estão sendo também restaurados os 45,9 quilômetros do Anel Viário de Niquelândia e a rodovia GO-060 no percurso Iporá, São Luís de Montes Belos e Firminópolis. São 111,5 km de rodovia.

A Goinfra mantém, ainda, frentes de trabalho em todas as regiões do Estado. Estão sendo desenvolvidas operações de recuperação, restauração e manutenção da malha rodoviária goiana.

A atividade permanente inclui reparos localizados, roçagens mecânicas e manuais, limpezas e pinturas de bueiros, meios-fios, sarjetas, descidas de águas, entre outros.

A Goinfra mobilizou várias frentes de trabalho para a recuperação da Rodovia GO-454, que liga a ponte do Cocalinho à GO-164. Foram disponibilizados maquinários e equipamentos para concluir a recuperação da via, além de grande quantidade de técnicos. Os serviços devem ser entregues à população na próxima semana.