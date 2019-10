Clube Kids Flamboyant apresenta Oficina de Cupcake 

Como parte das comemorações ao Mês das Crianças, o Flamboyant Shopping Center anuncia de 24 a 27 de outubro, uma programação de oficinas inspirada no universo dos cupcakes. Neste período, sempre das 14 às 20 horas, os pequenos poderão preparar massas, decorar seus cupcakes e ainda, aprender a fazer a decoração das caixinhas que irão embalar as guloseimas.

As oficinas ocorrerão no Átrium piso 2 do shopping e terão duração de 40 minutos cada. Além de proporcionar momentos de lazer para a criançada, a iniciativa também estimula a criatividade e a interação entre os pequenos. Todas as turmas possuem vagas limitadas a 12 participantes simultaneamente.

Formatadas para crianças com idade entre 3 a 12 anos, as atividades serão acompanhadas e orientadas por monitores. Para participar da oficina é obrigatório fazer o cadastro, assinar um termo de responsabilidade e efetuar a compra do ingresso individual no valor de R$ 10,00 (dez reais) por oficina. A taxa simbólica inclui material fornecido pela organização.

Com vagas limitadas, cada ingresso é válido para o horário da turma da compra. Na bilheteria serão vendidos ingressos apenas para horários disponíveis do dia, não sendo possível a venda antecipada para os dias posteriores.

Horários das oficinas

14h às 14h40

14h40 às 15h20

15h20 às 16h

16h40 às 17h20

17h20 às 18h

18h às 18h40

18h40 às 19h20

19h20 às 20h