Parlamento Jovem será eleito nesta quarta, na Câmara Municipal de Goiânia

Crianças e adolescentes de 14 escolas públicas e particulares de Goiânia escolherão seus vereadores nesta quarta-feira, 23, de 8 às 12 horas. Trata-se do Parlamento Jovem, projeto da Câmara Municipal de Goiânia elaborado pela vereadora Dra. Cristina (PSDB) e integrado à Reforma Administrativa do Legislativo este ano. Por meio do projeto, que teve início em agosto, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), os estudantes aprenderam como funciona o Parlamento, seu papel a formulação de projetos de lei e o processo eleitoral.

Em outubro, foram selecionadas as crianças que manifestaram desejo de se candidatar ao mandato de vereador. Assim como nas eleições oficiais, nesta quarta-feira, elas usarão urnas eletrônicas para escolher seus representantes: um menino e uma menina de cada escola, mais os melhores colocados no geral. No total, 35 eleitos tomarão posse e serão inseridos no dia a dia da Câmara, participando de sessões simuladas no plenário e de votações.

A ideia do projeto, segundo a vereadora Dra. Cristina, é formar eleitores mais conscientes e, quem sabe, inspirar futuros parlamentares. Todo o trabalho será documentado e ficará disponível como base para novas edições. A vereadora acompanhará as votações, incentivando os estudantes. Entre as 9 e 11 horas, ela visitará a Escola Municipal Virgínia Gomes Pereira, no Bairro Santo Hilário II.