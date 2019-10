Passeio ciclístico comemora aniversário de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência de Eventos, Turismo, Lazer (Agetul) e a Federação Goiana de Ciclismo, promove na próxima quinta-feira, 24, um passeio ciclístico para comemorar o aniversário da cidade. A saída e chegada serão no centro esportivo do Jardim Guanabara, num trajeto que vai até o Parque Mutirama, em ida e volta.

A concentração será a partir das 7H30, com a retirada de kits que são limitados a 500 participantes, com a doação de 1kg de alimento não perecível. Logo após, terá um momento de aquecimento e a largada está prevista para às 9h30. O trajeto contará com dois pontos de hidratação, no centro de esportes e também no estacionamento do Parque Mutirama.

O passeio é aberto a todos, tanto para ciclistas profissionais, quanto para amadores e pessoas que forem acompanhar com qualquer tipo de bicicleta. Para o comboio, terá um esquema especial de segurança.