O Dia das Crianças já passou, mas a promoção dedicada aos pequenos ainda continua no Shopping Cerrado. Quem efetuar compras acima de R$ 250 nas lojas e nos quiosques participantes, até 31 de outubro, ganhará um par de ingressos para a Estação Turma da Mônica. Já quem apresentar nota fiscal com o número do pedido de compra realizada na plataforma de vendas online ON Stores, terá direito a dois pares.

