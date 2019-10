Cruzamento da Goiás com Paranaíba será liberado nesta sexta-feira

Com o fim das obras para a construção da pista do BRT e da rede de drenagem no cruzamento das avenidas Goiás e Paranaíba, o trecho será liberado para o trânsito a partir desta sexta-feira, 25.

Com a medida, trecho entre a Rua 55 e Avenida Paranaíba também será aberto para o tráfego, a partir das 9h. Completando, assim, a liberação total do trecho da Avenida Independência e Avenida Paranaíba, que começou a ser liberado no fim de setembro.

Agora, os cruzamentos da Avenida Goiás com as ruas 4 e 5 serão interditados e os motoristas terão como alternativa de rota os desvios já implantados no local.