Bazar | Excêntricos, esquisitos e um tanto quanto macabros

Dia das Bruxas ou Halloween, como você é acostumado a chamar o dia 31 de outubro, data que celebra uma das festividades mais sombrias do ano! E para entrar no clima, você vai poder ver nas telonas dos cinemas, uma das famílias mais famosas e sombrias do mundo: A Família Addams.

Esse é o primeiro filme animado sobre os personagens, que foram criados por Charles Addams para quadrinhos na década de 1930. Para quem não sabe, a família Addams ficou tão querida pelo público que diversos produtos culturais foram desenvolvidos: séries de TV, filmes com atores, musicais e peças de teatro.

Um grande episódio de final de ano

A aclamada séria britânica, Downton Abby, agora ganha filme com a adaptação do enredo original, e conta com o retorno de grande parte do elenco principal. Para quem não conhece a série, a história narra da trajetória da família Crawley, proprietária de um vasto território na Inglaterra rural no início do século XX.

O filme vai funcionar como um grande episódio especial de fim de ano. A trama principal será a visita da realiza britânica ao castelo da família Crawley. Eles terão que lidar com as mesmas questões: jantares grandiosos e intrigas. Tudo isso com os mesmos cenários deslumbrantes e pomposos que tornaram a série de TV um sucesso.

Em 2010, quando foi lançada, a série arrematou os principais prêmios da teledramaturgia, como o Emmy Awards e o Globo de Ouro. Considerado por muitos o programa de televisão britânica mais aclamado pela crítica é considerada a melhor séria britânica de maior sucesso desde “Brideshead Revisited”, de 1981.

86 anos de Goiânia

Confira a programação dos últimos dias de comemoração cultural aos 86 anos de Goiânia:

27 de outubro

– Meia Maratona de Goiânia

– Centro Cultural Oscar Niemeyer – Homenagem aos 86 anos de Goiânia com Orquestra Sinfônica de Goiânia, Orquestra Filarmônica de Goiás e Coros Juvenil e Sinfônico de Goiânia

– Hipódromo da Lagoinha – Grande Prêmio de Goiânia

– Projeto Sons de Mercado – Mercado da Rua 74: DJ PRI LOYOLA/ JOÃO GAROTO/PAULO AMAZONAS

28 de outubro

– Plantio de 86 árvores na Região do Parque do Cerrado

29 de outubro

– Projeto “Pensar Goiânia” Academia Goianiense de Letras

– CRE Jarbas Jayme | E. M. João Alves de Queiroz – Bairro Residencial Eli Forte, 8 horas

Tema: Goiânia 85 anos de arte e cultura,

Expositor: Maria das Graças Fleury Curado, professora universitária e animadora cultural

– Teatro Basileu França – Banda Juvenil de Goiânia

De 30 de outubro a 2 de novembro

– Projeto “Pensar Goiânia” Academia Goianiense de Letras

– CRE Brasil Di Ramos Caiado | E. M. Coronel José Viana Alves – Setor Cândida de Morais, 8 horas

Tema: 85 Anos de Literatura,

Expositor: Aidenor Aires, escritor e presidente da AGNL

– Cine em Cena Brasil – Ibirajá Produções Artísticas Ltda. – 04 sessões diárias – Morada do Sol (Praça da Feira), cinema ao lado da Praça da E. M. Leonísia Naves