Mais de 200 famílias em Porangatu recebem moradias

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), e Caixa concluem no sábado, 26, a entrega de 568 moradias em Porangatu, na região Norte do Estado. A solenidade será às 9 horas no Residencial Tocantins, com a entrega das chaves para mais 216 famílias do Residencial Tocantins, na rua Euzébio Ribeiro Marques, saída para Mutunópolis, com a presença do governador Ronaldo Caiado, vice-governador Lincoln Tejota e presidente da Agehab, Eurípedes do Carmo.

Foram investidos na construção das moradias, distribuídas em três residenciais, um total de R$ 15 milhões provenientes da parceria Governo de Goiás e governo federal.

As famílias beneficiadas em Porangatu foram selecionadas nas faixas 1.5 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. A parceria do Governo de Goiás garante o subsídio de R$ 10 mil para famílias com renda de até três salários mínimos. O prazo de financiamento junto à Caixa é de 360 meses, com valor da parcela entre R$ 300 e R$ 400.

Os três residenciais (Amazonas, Araguaia e Tocantins) foram construídas em lotes de 200 metros quadrados, as unidades vão de 42,80 metros quadrados a 50.88 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.