Na próxima quarta-feira, 30, o cantor Toni Garrido chega à Goiânia para apresentar seu novo show solo no Passeio das Águas Shopping. A apresentação é gratuita, com início às 21h, na Praça de Alimentação, e acontece para comemorar os seis anos do centro de compras na capital. Ação também faz parte da programação do Projeto Executiva no Palco.

