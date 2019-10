A Copa do Mundo FIFA SUB-17 começou no último sábado, 26, no Brasil e Goiânia será uma das cidades que vão sediar os jogos do mundial. A capital irá receber as seleções de futebol que irão disputar as partidas na cidade, além de turistas de várias partes do Brasil e do mundo, que chegarão para assistir a competição. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, se preparou para acompanhar e prestar os atendimentos de emergência em saúde nos dias e horários dos jogos , das 17 às 22h. Cinco unidades de saúde municipais 24 horas serão pontos de suporte para os atendimentos que não necessitam de internação. Os cais Campinas, Vila Nova, Novo Mundo, Chácara do Governador e o Crof são referência pela proximidade aos locais onde serão realizados os jogos (Estádio Olímpico e Estádio da Serrinha).

