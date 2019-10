“É preciso buscar a governabilidade dos estados em sintonia com a população”, diz Caiado

Ao lado de autoridades políticas de todo o País, economistas e de lideranças do setor privado, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, discursou durante o 12º Encontro de Líderes – evento organizado pela ONG Comunitas e dedicado à inovação na gestão pública. O Encontro foi promovido em São Paulo, nesta sexta-feira, 25, e reuniu gestores públicos que buscam alternativas para o desenvolvimento social e econômico do Brasil.

Ao discursar, Ronaldo Caiado destacou a importância da união entre os setores público, privado com a sociedade. “Neste momento, temos que buscar a governabilidade nos estados e é fundamental que tenhamos uma sintonia muito forte com a população, condição indispensável para avançar. Cada um de nós governadores está cada vez mais inquieto, porque qualquer gesto nosso fora da curva, podemos ter que conviver com a reação popular”, diz.

O governador defendeu a necessidade urgente da reforma da previdência em todos os estados. “Em Goiás estamos com a PEC da reforma da previdência pronta e tivemos o apoio da Comunitas. Vamos entregá-la na próxima segunda, e contando com o apoio de todos os prefeitos do Estado”, anunciou.

Para o governador, com a PEC da previdência aprovada, será possível estruturar reformas em Goiás. Ao longo do discurso, Caiado apresentou os dados do déficit do governo estadual. “A partir da reforma, podemos ter o mínimo de condições de prever projeções na estrutura do Estado. Com ela, seremos capazes de diminuir essa situação falimentar que Goiás tem hoje, de sofrer com R$ 3 bilhões por ano de déficit da previdência. O Estado arrecadou, nos 10 meses de 2019, quase R$ 17 bilhões, mas, com a dívida que temos consolidada, juros e débito do Tesouro, eu não tenho um real para investir”, pontua.