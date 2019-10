O vereador Lucas Kitão recepcionou membros do Diretório de Goiânia do Partido Social Liberal (PSL) nesta segunda-feira (28/10), na Câmara Municipal, para empossar componentes do Conselho de Ética do partido, visando fortalecer a sigla para as próximas eleições municipais. A reunião contou também com a participação do deputado federal Delegado Waldir.

