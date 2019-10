Prefeitura de Goiânia lança novo site nesta terça

A Prefeitura de Goiânia, por meio das secretarias municipais de Comunicação (Secom), Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e Controladoria Geral do Município (CGE), lança nesta terça-feira, 29, no 6º andar do Paço Municipal, o novo site da administração municipal. A renovação da página foi uma determinação do prefeito Iris Rezende, que tem exigido da equipe o uso de tecnologias para melhorar a prestação de serviços aos contribuintes.

Com design atual e ferramentas que permitem maior integração do usuário, além de uma navegação interativa e fácil, o novo site reúne toda cesta de serviços das várias secretarias da administração municipal. Além das notícias de cada pasta, o internauta terá facilidade para acessar os serviços digitais da Prefeitura e outras informações de seu interesse. Vídeos informativos, produzidos pela Comunicação para divulgar as ações e serviços da administração pública, também estarão disponíveis do portal.