Prefeitura inicia obras de drenagem na Avenida Goiás com Independência

Começaram nesta segunda-feira, 28, as obras de construção da rede de drenagem na Avenida Independência, no cruzamento com a Avenida Goiás. Com 37 m de extensão, os serviços têm prazo de quatro dias para serem concluídos. As obras impactarão o trânsito nas imediações e a SMT já está providenciando as alterações.

Trânsito

Para a interdição da Avenida Independência será implantado um desvio para os veículos que trafegam sentido do Setor Aeroporto para a Marginal Botafogo, no qual os veículos desviarão à direita na Rua 74, posteriormente acessando a Rua 55 à esquerda e depois a Avenida Goiás novamente à esquerda, finalmente chegando à Independência logo após o ponto interditado, na Praça do Trabalhador.

No trecho da Independência, compreendido entre a Rua 74 e a Goiás, será mantido apenas o trânsito local para acesso aos comércios e imóveis.

No sentido da Marginal Botafogo para o Setor Aeroporto será feita uma via provisória com aproximadamente 80 m de comprimento, à direita do local interditado, para a execução dos serviços, próximo à Câmara Municipal, fazendo-se a transposição do trecho em trabalhos e retornando à via original logo à frente.