Projeto que reserva 5% das vagas de emprego em obras públicas em Goiânia para moradores de rua, de autoria do vereador Romário Policarpo, foi aprovado na Câmara Municipal de Goiânia. A reserva deve ser apenas para as funções que possam ser exercidas por trabalhadores com baixa qualificação ou formação escolar. O presidente da Câmara afirma que a intenção é assegurar aos moradores de rua oportunidade de reinserção no mercado de trabalho.

