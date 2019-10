Rio Quente realiza Festival Geek em novembro

Em novembro, os fãs de tecnologia, jogos eletrônicos ou de tabuleiro, histórias em quadrinhos, mangás, terão um motivo a mais para curtir uns dias no Rio Quente, com suas águas quentes e cristalinas que brotam de dentro da terra. De 04 a 09 de novembro, acontecerá o Festival Geek com uma programação voltada para este universo.

Os hóspedes poderão se divertir no Espaço Games com realidade virtual; Vídeo games; Jogos de mesa; Batalha Just Dance; Atividades com caneta 3D; Caça ao tesouro; Swordplay; Desfile Cosplay e Realidade Virtual.

Mais informações https://www.rioquente.com.br