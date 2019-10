Baixa oxigenação da água é causa da morte de peixes em Piracanjuba

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) apresentou, no início da tarde desta terça-feira, 29, os laudos iniciais das amostras colhidas no Rio Meia Ponte, na altura do distrito de Rochedo, em Piracanjuba, onde foram encontradas grandes quantidades de peixes mortos. Segundo os primeiros resultados, houve uma queda abrupta de oxigênio dissolvido na água a montante da Usina Hidrelétrica de Rochedo.

O nível de oxigênio dissolvido encontrado no local foi de 3,25 mg/l, valor abaixo do recomendado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) em um rio como o Meia Ponte, classe 2, cujo oxigênio dissolvido dever ser no mínimo de 5,0 mg/l.

Uma equipe de técnicos foi na segunda-feira (28/10) ao local em atendimento a denúncias de aparecimento de animais mortos na região. Segundo ribeirinhos, o fenômeno é comum nesta época do ano, mas teve mais força em 2019.

A primeira hipótese levantada, a partir das análises feitas no local, é de que o longo período sem chuvas e a recente precipitação ocorrida na região metropolitana de Goiânia no dia 23 de outubro podem ter contribuído para o arrasto de matérias de diversas características, tipo “matéria orgânica, lixo, graxa, óleo e demais produtos”, aponta o laudo inicial.

Segundo a secretária Andréa Vulcanis, o material que fica parado nas galerias e redes de drenagem de águas pluviais durante a seca reduz a qualidade da água. “Estamos investigando outras causas, como a possibilidade de ter havido um lançamento fora da normalidade oriundo da estação de tratamento de esgoto”, afirma. “Mas é circunstancial o fato de que, no início das chuvas, ocorra o carreamento de uma vez só de carga orgânica que fica parada nas redes pluviais durante a estiagem, o que contribui muito para a redução drástica de oxigênio disponível na água para os peixes”, explica.

As demais amostras coletadas foram encaminhadas para laboratório e os laudos devem ser concluídos em até oito dias.