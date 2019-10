CineMaterna no Flamboyant exibe Malévola – Dona do Mal 

Nesta quarta-feira, 30, às 14h10, o CineMaterna no Flamboyant exibe o filme ” Malévola – Dona do Mal”, na Cinemark – Piso 3, do shopping. O longa, com 120 minutos de duração, traz Angelina Jolie como Malévola. Sua afilhada Aurora começa a questionar os complexos laços familiares que as prendem à medida que são puxadas em direções diferentes por casamentos, aliados inesperados e novas forças sombrias.

Com a direção de Joachim Rønninge conta com outros grandes nomes no elenco como o de Elle Fanning, Harris Dickinson e Michelle Pfeiffer. A história é o segundo filme da trama que mostra o outro lado, quase que materno, por traz da vilã das histórias infantis Malévola.

A sessão começa às 14h10 e as 10 primeiras mamães com bebês de até 18 meses que chegarem com, no mínimo, meia hora de antecedência ganharão ingressos grátis. As salas são especialmente preparadas para oferecer todo o conforto e facilidades para as mães. Destaque para o áudio do filme com volume reduzido, iluminação leve e temperatura amena. Outros cuidados especiais são os trocadores dentro do cinema, abastecidos com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente.

Uma facilidade para as famílias é poder estacionar os carrinhos de bebês próximos à entrada da sala de cinema. É uma oportunidade para as mães curtirem filmes indicados para adultos na companhia de seus pequenos. E nesta fase tão importante da maternidade, elas ainda contam com a presença de outras mães voluntárias, prontas para ajudar em caso de necessidade.

Ficha técnica

Aventura, 120 min – censura 10 anos

Diretor: Joachim Rønning

Elenco: Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson, Michelle Pfeiffer