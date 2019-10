Ação integrada entre PM de Goiás e PF apreende meia tonelada de maconha

Dois acusados de tráfico de drogas foram presos nesta segunda-feira, 28, em ação integrada da Polícia Militar de Goiás e Polícia Federal (PF) na barreira da PF, na rodovia BR-060, perto de Guapó. Com base em dados recebidos do serviço de informações, os policiais do Comando de Operações de Divisas (COD) e Comando de Policiamento Rodoviário (CPR) interceptaram os acusados na operação, que começou por volta das 15 horas de segunda-feira e terminou na manhã desta terça.

Eles ocupavam um veículo Hyundai HB20, que transportava a droga, e o Ford Focus, que dava apoio como batedor. Ambos os veículos têm registro de roubo. A ocorrência foi registrada em Trindade. Foram presos Walison Pereira de Castro, 21 anos, e Ismael Carlos Pereira Ferreira, 33.

Segundo a polícia, um dos envolvidos no crime tentou fugir ao notar a aproximação dos policiais, mas foi detido logo em seguida. Os dois presos, com longa ficha criminal, foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Goiânia, juntamente com os veículos. A pena para esse tipo de crime é de 3 a 15 anos de detenção.

Os 530 quilos de maconha, adquirida no Paraguai e que seria comercializada em Brasília, serão incinerados. Com valor estimado em cerca de R$ 500 mil, o tóxico era transportado no porta-malas e sob os bancos traseiros e do passageiro do HB20, ocupando todo o espaço disponível no veículo. Até setembro deste ano, foram apreendidas mais de 48 toneladas de drogas no Estado.