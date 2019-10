Governo de Goiás retoma obras de três Centros de Atendimento Socioeducativos

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), autorizou nesta terça-feira, 29, a retomada das obras de três Centros de Atendimento Socioeducativos (Case), sendo eles as unidades de Itumbiara, Itaberaí e Porangatu, com investimento de aproximadamente R$ 22,471 milhões.

O convênio, realizado em parceria com o governo federal, foi assinado pela secretária de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia, e pelo presidente da Goinfra, Pedro Sales. Durante a solenidade, Pedro Sales destacou que a prioridade da autarquia é dar continuidade às obras rodoviárias, com implantação e restauração, mas sem deixar de lado as obras civis.

“É uma prioridade da secretária Lúcia Vânia e, no que depender da Goinfra, o processo vai estar andando constantemente, para que a gente chegue ao final do mandato do nosso governador Ronaldo Caiado e diga que o socioeducativo é uma referência nacional”, disse o presidente.

Referência nacional

Lúcia Vânia ressaltou que os menores infratores são “passíveis de recuperação” e devem ser tratados com dignidade, o que será possibilitado ainda mais com a retomada das obras. “Temos a obrigação de oferecer todas as condições para que eles venham a ser tratados com dignidade, com respeito e, acima de tudo, que eles venham a ser integrados à sociedade com todo o nosso carinho e dedicação”, afirmou.

Além disso, o diferencial dos Centros de Atendimento Socioeducativos será a implantação de uma ampla rede de assistência aos internos. “Nós vamos colocar a escola em tempo integral, capacitação, esporte e lazer”, ressaltou.

Unidades

Com a assinatura do convênio, a empresa contratante deverá reiniciar as obras e concluí-las dentro do novo prazo estipulado. Em Itaberaí, as obras do centro socioeducativo, que deviam ter sido concluídas em outubro de 2015, foram paralisadas em junho de 2018. A nova previsão é de que a unidade esteja totalmente finalizada em junho de 2020 e ofereça 58 vagas aos menores infratores.

Em Itumbiara, o centro deveria ter sido concluído em fevereiro de 2018, mesmo mês em que foi paralisada. Com a retomada das obras, a nova previsão é de que esteja pronto em dezembro de 2020 e também oferte 58 vagas. Da mesma forma, Porangatu deverá estar pronto para receber os internos em dezembro de 2020. A unidade, que teve apenas 36% das obras executadas, oferecerá 52 vagas, totalizando 168 vagas nos três municípios.