SMT monta esquema especial de trânsito para jogo Goiás e Flamengo

O jogo do Campeonato Brasileiro será realizado na quinta-feira, 31, no Estádio Serra Dourada, às 20 horas. Para atender o movimento de público esperado, de mais de 40 mil torcedores, e minimizar os impactos no trânsito, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) e com o apoio do Batalhão de Trânsito, montou um esquema especial de trânsito para o jogo Goiás e Flamengo.

A operação de trânsito contará com a participação de 16 agentes da SMT e 6 PMs do Batalhão de Trânsito, que vão atuar no trajeto até o estádio Serra Dourada para ordenar o tráfego e garantir a segurança para motoristas e pedestres durante todo o período do jogo.

A partir das 17 horas, o trajeto da Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, ao estádio Serra Dourada passará a ser monitorado pelos agentes e PMs. Para garantir maior fluidez, o sentido da Avenida A – a partir da Rua 115 – passará a ter sentido único, rumo ao Estádio Serra Dourada. Com a alteração, serão abertas quatro pistas de rolamento, além das duas pistas de estacionamento. Na rotatória da Avenida A com Rua 77, já nas imediações do Serra Dourada, o acesso será feito pela direita na Rua 77. (Mapa 2)

Caso o número de torcedores seja inferior ao previsto, o trajeto até a rotatória da Avenida A não sofrerá alteração e apenas será mudado o sentido da Rua 77. (Mapa 1)