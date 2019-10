Feira de antiguidades acontece nesta sexta-feira com descontos especiais

Por causa do feriado do Dia de Finados deste sábado, a Feirinha de Antiguidades do Antiquário Brechó Goiano será realizada nesta sexta-feira, 1º, excepcionalmente. O horário de funcionamento do evento também será ampliado nesta edição, indo das 10 às 17 horas. A loja está localizada na Rua 3 nº 13, no Setor Central, em Goiânia, em frente à Praça Dr. Borges dos Santos Dias.

O evento contará com móveis, quadros e itens de decoração variados, sendo que todas as peças terão 20% de desconto. Alguns dos destaques desta edição da Feirinha de Antiguidades são um conjunto de mesa de jantar americano de madeira com seis cadeiras com estofado e uma penteadeira de madeira com espelho triplo.

A lista de objetos antigos raros que estarão disponíveis inclui ainda um lustre de bronze com nove braços e nove cúpulas e um relógio de parede de madeira com 90 cm de altura. Os clientes também poderão encontrar cristaleiras de madeira, tachos de cobre, sopeiras de louça e de porcelana com tampa, pratos de parede de louça e de porcelana, panelas de ferro e namoradeiras, entre outros itens. As peças são divulgadas no perfil @brecho_goiano no Instagram.