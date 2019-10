Programação Mensal Teatro Sesc Centro

Confira a programação do Teatro Sesc Centro desse mês de novembro. Tem apresentação de teatro para crianças e adultos e shows com bandas regionais e nacionais. Entre os destaques está o show “Divina Saudade”, com Zezé Mota, e o show “Pra curar”, com a banda Tuyo.

Haverá apresentações gratuitas e a preços acessíveis para que todos possam aproveitar essa programação de qualidade.

O Teatro Sesc Centro fica no Sesc Centro, localizado na Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência pelo site sescgo.com.br/teatrosesccentro.

Show: Do Samba ao Soul

Artista: Wilton Jonh (GO)

Data/Horário: 25 de novembro, às 18h30, e 1º e 29 de novembro, às 12h

Local: Varanda Sesc Centro

Gênero: Samba/Soul

Classificação: Livre

Sinopse: Wilton Jonh é cantor e compositor. Abrirá o show com canções intimistas e contagiantes. Acompanham ele dois outros músicos poderosos: Felipe Rosso, na bateria, e Zé do baixo. O show propõe uma viagem sonora por músicas do samba e do soul que marcaram época no Brasil.

Entrada gratuita

Show: Pedro Scalon – Totens (Acústico e ao Vivo)

Artista: Pedro Scalon (GO)

Data/Horário: 4 e 11 de novembro, às 18h30, e 8 de novembro, às 12h

Local: Varanda Sesc Centro

Gênero: MPB

Classificação: Livre

Sinopse: Show acústico que traz desde a música erudita, o jazz, blues e a MPB com Oswaldo Motenegro, Milton Nascimento e músicas autorais.

Entrada gratuita

Espetáculo: R.A.L.E Realidade Apropriada Libera Evidência – Projeto Palco Giratório

Artista: Jessé Batista (AL)

Data/Horário: 8 de novembro, às 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Dança

Classificação: 10 anos

Sinopse: Este espetáculo trata de um corpo aprisionado por um sentido político que desfavorece um terço da imensa população brasileira. Não é a questão de permanecer e pertencer àquele lugar, e sim de ser tratado como apenas um mero corpo. Um corpo construído como um dispêndio de energia muscular, em meio a ruas, avenidas, becos, vielas, subidas, descidas, em uma cidade desigual. Ambientes em que um dos maiores desafios do ser humano é sustentar-se perante o seu próprio corpo.

Valores

R$ 8,50 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$23,00 (Inteira)

R$11,50 (Meia–entrada)

R$10,50 (Conveniado)

Espetáculo: O mundo mágico de Dorothy

Grupo: Grupo Flor do Cerrado (GO)

Data/Horário: 9 de novembro, às 16h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro para crianças

Classificação: Livre

Sinopse: Uma menina, um espantalho, um homem de lata e um leão, que vão à procura do Mágico de Oz para realizar os seus sonhos, mas são impedidos pela bruxa má. A partir daí, cada um descobre dentro de si qualidades que eles nem imaginavam que possuíam. A peça traz uma verdadeira lição de vida e aprendizado sobre quem realmente somos.

Valores

R$ 5,00 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$15,00 (Inteira)

R$7,50 (Meia–entrada)

R$6,50 (Conveniado)

Espetáculo: Contos de Além-Mar

Grupo: Grupo Teatro Destinatário (GO)

Data/Horário: 9, 16, 23 e 30 de novembro, às 15h

Local: Biblioteca Sesc Centro

Gênero: Teatro para crianças

Classificação: Livre

Sinopse: Das terras da mãe África vem as histórias que vamos contar… contos de beleza e magia, que mostram a riqueza da cultura trazida ao Brasil pelo povo negro. Vem brincar e se encantar conosco nessa aventura para além do oceano!

Entrada gratuita

Espetáculo: Quem roubou o branco do mundo?

Grupo: Trupe dos Cirandeiros – Núcleo de Criação Artística (GO)

Data/Horário: 16 de novembro, às 16h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro para crianças

Classificação: Livre

Sinopse: “Quem roubou o branco do mundo?” conta a história de duas crianças que foram procurar numa fábrica de tinta a cor branca, que sumiu do mundo. Encontram um ambiente de muita competição e, depois de reviravoltas, descobrem um sorriso. Por fim, o branco estava ali.

Valores

R$ 5,00 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$15,00 (Inteira)

R$7,50 (Meia–entrada)

R$6,50 (Conveniado)

Show: Cristiane Perné Solo

Artista: Cristiane Perné (GO)

Data/Horário: 18 de novembro, às 18h30, e 22 de novembro, às 12h

Local: Varanda Sesc Centro

Gênero: Samba/MPB

Classificação: Livre

Sinopse: O show “Cristiane Perné solo” é um apanhado das principais músicas que compõe o repertório de Cristiane Perné. Indo do samba ao jazz, do rock ao forró, do blues ao reggae, interpreta compositores como: Chico Buarque, Luiz Melodia e Gil.

Entrada gratuita

Espetáculo: Por cima do mar eu vim

Grupo: Núcleo Coletivo 22 (GO)

Data/Horário: 21 de novembro, às 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro

Classificação: 8 anos

Sinopse: Por cima do mar eu vim. Atravessei a Kalunga grande como quem encara a própria morte e aqui cheguei. Na travessia, pude pressentir todo mal que ainda estava por vir. Com a alma retorcida, chorei e rezei baixinho para não acordar meu desespero.

Valores

R$ 8,50 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$23,00 (Inteira)

R$11,50 (Meia–entrada)

R$10,50 (Conveniado)

Show: A voz do milênio – uma homenagem a Elza Soares

Grupo: Terra Cabula (GO)

Data/Horário: 22 de novembro, às 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: MPB

Classificação: 10 anos

Sinopse: Em suas pesquisas sonoras, Terra Cabula entrecruza elementos folclóricos e populares com releituras contemporâneas. Nesse show, a banda homenageia a cantora e compositora consagrada Elza Soares, a mulher de múltiplas facetas, que carrega em si toda potência de uma artista reinventada ao longo dos tempos, reimprimindo sua singularidade vocal.

Valores

R$ 8,50 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$23,00 (Inteira)

R$11,50 (Meia–entrada)

R$10,50 (Conveniado)

Espetáculo: Palavras de João…

Grupo: Cena Empresarial (GO)

Data/Horário: 23 de novembro, às 16h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro para crianças

Classificação: Livre

Sinopse: O espetáculo “Palavras de João…” é inspirado no livro de Lázaro Ramos “Caderno de rimas de João” e no livro de Marrie Sellier, “A África, meu pequeno Chaka”. Trazer a força, o valor, a afetividade, as histórias contadas através das palavras. João aprendeu com seu avô, grande Griô, as histórias e o valor delas. É uma montagem baseada na importância das histórias do povo negro.

Valores: R$ 5,00 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$15,00 (Inteira)

R$7,50 (Meia–entrada)

R$6,50 (Conveniado)

Espetáculo: Ladainha

Grupo: Núcleo Coletivo 22 (GO)

Data/Horário: 30 de novembro, às 16h

Local: Teatro Sesc Centro

Classificação: Livre

Sinopse: Espetáculo Ladainha é infantil com manipulação de boneco e conta como jovens aprendizes de capoeira se preparam para um festival de ladainhas, canto tradicional da capoeira. Gingadinha e Faísca contam com a ajuda de Maria Felipa de Oliveira.

Valores

R$ 5,00 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$15,00 (Inteira)

R$7,50 (Meia–entrada)

R$6,50 (Conveniado)

Show: Divina Saudade, com Zezé Mota – Voz e Piano

Artista: Zezé Mota (SP)

Data/Horário: 28 de novembro, às 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: MPB

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: Não é todo dia que temos a chance, a dádiva, o prazer, de produzir um projeto com duas artistas divinas como, Elizabeth Cardoso e Zezé Motta. Agora, temos a oportunidade de homenagear e viver nossa eterna Elizabeth.

Valores

R$ 10,00 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$40,00 (Inteira)

R$20 (Meia–entrada)

Show: Pra Curar

Grupo: Banda TUYO (PR)

Data/Horário: 29 de novembro, às 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Nova MPB/Eletrônica

Classificação: 12 anos

Sinopse: Formada por Lio, Lay e Machado, a Tuyo funde organicidades e texturas eletrônicas com temáticas existenciais.

Valores

R$ 10,00 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$40,00 (Inteira)

R$20 (Meia–entrada)