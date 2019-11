Crianças eleitas pelo Parlamento Jovem participam de primeira sessão no plenário da Câmara

Os 35 vereadores eleitos por 14 escolas públicas e particulares de Goiânia por meio do projeto Parlamento Jovem participarão de sua primeira sessão ordinária nesta segunda-feira, das 13 às 17 horas. As crianças elegerão a Mesa Diretora e apresentarão seus primeiros projetos. A vereadora Dra. Cristina (PSDB), responsável pela inclusão do projeto na Reforma Administrativa da Câmara Municipal, acompanhará e orientará o trabalho dos vereadores mirins.

Antes da posse e do início dos trabalhos, as crianças foram selecionadas nas escolas participantes. Depois, assistiram a palestras sobre o Legislativo e o papel do vereador e, por meio de parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), escolheram seus representantes usando urnas eletrônicas. A ideia do projeto, segundo a vereadora Dra. Cristina, é formar eleitores mais conscientes e, quem sabe, inspirar futuros parlamentares. Todo o trabalho será documentado e ficará disponível como base para novas edições na Câmara.