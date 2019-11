Assembleia Legislativa aprova, em 1ª votação, a venda de 49% das ações da Saneago

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira, 5, o projeto de lei, de autoria do Governo de Goiás, que prevê a venda de até 49% das ações da Saneago. Durante a sessão plenária, os deputados da base aliada defenderam que a abertura do capital para o mercado financeiro trará grandes benefícios para o Estado. “Em primeiro lugar, a matéria jamais seria votada se fosse privatização. O projeto garante 51% [das ações], no mínimo, para o Governo estadual”, explicou o líder do governo na Casa, deputado estadual Bruno Peixoto.

Chico KGL, Paulo Trabalho, Henrique César, Wagner Neto e vários outros deputados utilizaram a tribuna para destacar os pontos positivos do projeto de lei. “Respeito qualquer opinião contrária, mas se esse dinheiro [da venda das ações] for investido na Saneago, teremos uma valorização muito grande da Companhia, que é o patrimônio dos goianos”, defendeu Wagner Neto.

O texto aprovado pelo plenário contém emenda do deputado Rubens Marques, que obriga a aplicação de pelo menos 30% do recurso adquirido em saneamento básico em Goiás. O projeto de lei segue para segunda votação em plenário, que tem um prazo de 24 horas.