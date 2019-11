Clientes da Saneago podem renegociar dívidas durante Semana Nacional de Conciliação

Até a próxima sexta-feira, 8, os goianos podem participar da Semana Nacional de Conciliação, idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça e desenvolvida em Goiás pelo Tribunal de Justiça do Estado. A Saneago participa da iniciativa e oferece à população a oportunidade de resolver conflitos judiciais de forma simplificada.

A Companhia preparou condições diferenciadas de negociação para o período do evento, com descontos de até 98% em multa, juros e correção monetária. Além do pagamento à vista, há opção de parcelamento dos débitos em até 60 meses, com descontos que variam de 50% a 70% em multa, juros e correção monetária, mediante o pagamento de 10% do valor como entrada. Importante ressaltar que os clientes interessados devem levar documentos pessoais e de comprovação do vínculo com os imóveis, como escritura ou contrato de locação, por exemplo, para facilitar a negociação.

Em Goiânia, serão realizadas aproximadamente 200 audiências de conciliação processual e pré-processual, além da instalação de um estande permanente de negociação no Tribunal de Justiça, situado na Avenida Assis Chateubriand, Setor Oeste. Nos demais municípios, as equipes das unidades de Vapt Vupt e escritórios locais da Saneago estão preparadas para negociar débitos judicializados e não judicializados. Para mais informações, basta entrar em contato com a Central de Relacionamento da Companhia, por meio do número 0800 645 0115.