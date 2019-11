Festival Cozinha Raiz acontece em novembro na cidade de Pirenópolis

Idealizado pelo chef e pesquisador Gilmar Borges, o Festival Cozinha Raiz 2019 acontecerá dos dias 14 a 17 de novembro na cidade de Pirenópolis. O projeto busca o resgate e valorização da cozinha ancestral brasileira, dando ênfase aos produtos oriundos da agricultura familiar e do bioma cerrado, com o foco nas receitas típicas brasileiras, sempre procurando fazer o intercâmbio entre o tradicional e a modernidade, sem perder as tradições de cada receita.

O festival chega para movimentar a cena gastronômica de Goiás com aulas show, workshops, vivências gastronômicas, fogo de chão, degustações programadas, sarau gastronômico, visitas técnicas e muito mais.

Embaixador da Gastronomia Brasileira pelo estado de Goiás, Gilmar Borges vem trabalhando neste projeto há mais de 20 anos e em 2019 o tema será: “Cozinha Raiz a Maior Riqueza do Brasil” que será apresentado em grande estilo durante todo o evento, resgatando, valorizando e apresentando as tradições gastronômicas de Goiás com a participação de grandes nomes da gastronomia nacional e com uma programação pra lá de especial.

Chefs Convidados: Cumpadre João, Leonardo Rocom, Débora Valente, Rivandro França, Fabrício Lemos, Lisiane Arouca, Humberto Marra, Fabiana Do Couto, Vinicius Rossignoli, Willian Santos, Andre Barros, Andre Rabelo, Sabores Do Fogo, Fogo Na Saia, Willian Carvalho, Priscila Ávila, Roberta Pina, Josi Lobo, Adriana Carvalho, Manuel Aponte, Telma Machado, Alessandro Silva, Rafael Lino Rosa, Lana Roriz, Fabim Pereira, Otávia Cabral, Christopher Tavares E Fernando Oliveira, Will Navarro.

Programação Cozinha Raiz 2019

Quinta-feira – 14 de Novembro

17 Horas – Abertura Cultural Gastronômica

Sarau gastronômico cozinha raiz a maior riqueza do Brasil – Fazenda Babilônia

Gilmar Borges E Seus Convidados:

Adriana Carvalho – Alessandro Silva – Christopher Tavares – Fabim Pereira – Fernando Oliveira – Josi Lobo – Lana Roriz – Manuel Aponte – Octávia Cabral – Priscila Ávila – Rafael Lino Rosa – Roberta Pina – Telma Machado – Will Navarro – Willian Santos – Mulheres Josephinas (Senhoras De Tradição De Pirenópolis).

Sexta-feira – 15 de Novembro

09 Horas – Credenciamento e abertura do evento

Cozinha Show – Haikai Jardim Gastronômico

09h30 – Vamos Farinhar! O Rei E A Rainha Do Brasil – Produção Artesanal De Farinha De Mandioca e Milho – Instrutores de cozinha rural do Senar goiás

10h30 – As pimentas mais ardidas do mundo, seus benefícios para saúde e harmonizações de sabores – Priscila Ávila

11h30 – A Bahia além do dendê o olhar contemporâneo da cozinha raiz – Fabrício Lemos e Lisiane Arouca

12 horas – Almoço Show Haikai Jardim Gastronômico



12h30 – Fogo de chão do fogo a brasa sabores do fogo – Will Navarro – Saulo Ferreira – Alberto Santiago – Leandro Rosa

14 Horas – A Folia no Prato – André Barros

15 Horas – Cozinhando escondidinho sonhos e sabores uma mesa posta de Recife a Pirenópolis – Rivandro França

16 Horas – Você pode até sair das raízes mais elas jamais cortarão os laços com você – Cumpadre João

Sábado – 16 de Novembro



9 Horas – Tradições do fogo pelos sertões do brasil fogo na saia BBQ



10 Horas – Amazônia visita goiás – intercâmbio entre as cozinhas e os biomas brasileiros – Débora Valente

11h30 – O Olhar Pancs sobre o cerrado brasileiro – Vinicus Rossignoli

12 Horas – Almoço Show – Haikai Jardim Gastronômico

12h30 – Varal de possibilidades e o fogo de chão fogo na sai BBQ



14 Horas – Comensalidade como veículo de comunicação – Fabiana e Willian Carvalho

15 Horas – Cozinha de conforto da tradição a modernidade – Leo Roncon

16 Horas – Carne suína na história dos anos 30 até os dias de hoje – André Rabelo

Domingo – 17 de Novembro

Visita técnica

9h30 – Aromas e sabores da cozinha raiz – Refúgio Avalon

Almoço Show – Refúgio Avalon

12 Horas – A cozinha panc e suas possibilidades

Banquete de encerramento – participação dos alunos

Entrega dos certificados e confraternização

Cozinha raiz 2019 – Humberto Marra

*Pessoas interessadas em participar do evento devem entrar em contato com os organizadores para garantir sua matrícula, pois as vagas serão limitadas. Contato (62) 98590-2236