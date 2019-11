Prefeitura lança selo de preservação ambiental

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, lançou na manhã desta terça-feira, 5, o programa Amigo Verde, um selo emitido pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) para certificar empresas que cumprem suas responsabilidades socioambientais.

Na oportunidade, foi lançado também programa adote um parque, que estabelece parcerias entre Município, entidades sociais e empresas privadas ou pessoas físicas para adoção de parques por meio da manutenção desses espaços.

Programa

O programa Amigo Verde visa promover parcerias entre o Município e entidades sociais, empresas privadas ou pessoas físicas para os fins de implantação, reforma, manutenção ou melhoria urbana, paisagística e ambiental dos parques, por meio da adoção voluntária dos parceiros que se interessarem em participar.

Os encargos necessários à realização de obras e de serviços variados relacionados à conservação do parque adotado ficarão sob a responsabilidade do adotante, que terá direito a realizar divulgações publicitárias no local escolhido. Para evitar a poluição visual nos parques, os adotantes terão de obedecer aos critérios técnicos definidos no edital de chamamento e no termo de cooperação.

Os projetos técnicos ou propostas apresentados serão classificados nas seguintes áreas temáticas: água, emissão de gases do efeito estufa, resíduos sólidos, educação ambiental, energia limpa. Cada tema terá uma pontuação, pela qual será emitido o Selo Verde, que tem quatro categorias: Selo Ouro (40 pontos), Selo Prata (30 pontos), Selo Bronze (20 pontos) e Selo Boas Práticas (10 pontos).