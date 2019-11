Governo arrecada R$ 69,96 bilhões com megaleilão do pré-sal

Marcado pela falta de disputa, desinteresse das gigantes estrangeiras e pelo protagonismo da Petrobras o megaleilão do pré-sal, realizado nesta quarta-feira, 7, garantiu uma arrecadação de R$ 69,96 bilhões. Das 4 áreas oferecidas na Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa, duas foram arrematadas e duas não receberam propostas.

Se todos os blocos fossem arrematados, a arrecadação chegaria a R$ 106,5 bilhões. Apesar da frustração de expectativas, trata-se do maior valor já levantado no mundo em um leilão do setor de petróleo, em termos de pagamento de bônus de assinatura – valor que as empresas pagam pelo direito de exploração.

Com a arrecadação extra obtida com o leilão, o governo espera não só acelerar a exploração de petróleo no pré-sal, mas também usar os recursos para oferecer um alívio nas contas públicas e aos cofres de estados e municípios.

Os blocos de Búzio e Itapu foram arrematados com oferta única. Também não houve ágio, já que o bônus é fixo e a Petrobras ofereceu apenas o mínimo exigido do óleo excedente.