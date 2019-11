Seduc propõe projeto que incentiva cultura da paz nas escolas

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), assinou nesta terça-feira, 5, Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e a Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do Estado de Goiás para a implantação do Projeto ‘Pilares’ na rede pública estadual de ensino.

A proposta, que prevê a construção da cultura da paz nas escolas, possibilitou a realização do ‘Curso de Formação de Facilitadores em Círculos de Justiça Restaurativa e na Construção da Paz’. Destinado a profissionais da rede estadual, a capacitação começou no último dia 4 e segue até 7 de novembro, na Escola Judicial de Goiás (Ejug).

O curso busca apoiar os educadores para a constituição de um modelo de resolução de conflitos assertivos no ambiente escolar, com a valorização do diálogo, da confiança e da justiça, a fim de diminuir os efeitos da violência na comunidade.