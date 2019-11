Bancada goiana anuncia R$ 1,3 bilhão em emendas para o Estado

O governador Ronaldo Caiado se reuniu nesta quarta-feira, 06, com os deputados federais e senadores de Goiás, em Brasília. A bancada federal apresentou projeto de lei orçamentária que destina cerca de R$ 1,3 bilhão em emendas para Goiás em 2020, cumprindo o que foi acordado no início de outubro, quando o chefe do Executivo estadual Caiado apresentou um caderno de sugestões de emendas para otimizar os recursos em diversas áreas.

De acordo com o governador, a verba tem grande importância porque irá atender a demanda da população, principalmente, em áreas como saúde e infraestrutura. “Nosso agradecimento, falo como governador e em nome do povo de Goiás, pela competência e capacidade da nossa bancada de deputados federais e senadores, que foram os que mais incluíram verbas no orçamento em emendas de bancada”, enalteceu.

Ao grupo de parlamentares, Caiado explicou que a verba da bancada federal não tem a individualidade de determinado deputado, mas de todos os representantes do Estado, já que a emenda de bancada é dividida pelos 17 representantes da Câmara Federal e os três no Senado.

“Essas emendas são impositivas, em parte. Para termos outros recursos, outras emendas, nós vamos depender do trabalho junto aos ministros para que realmente mais recursos cheguem a Goiás”, disse Caiado, que afirmou ainda que o orçamento de 2020 foi bem trabalhado por toda equipe no Congresso.

O próximo desafio é evitar que a Comissão de Orçamento faça cortes substantivos, garantindo que o orçamento da União seja aprovado e que Goiás tenha o direito ao R$ 1,3 bilhão relativo a emendas impositivas.