O presidente Jair Bolsonaro estará em Goiânia nesta sexta-feira, 8, onde vai participar da cerimônia de entrega de 214 ônibus escolares.

A entrega faz parte do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A cerimônia de entrega dos veículos do transporte escolar está marcada para às 15h, no Estacionamento Sul do Estádio Serra Dourada.