Prazo para adesão das instituições ao ProUni vai até 25 de novembro

Começou nesta quinta-feira, 7, e vai até o dia 25, o período para adesão das instituições de ensino superior ao processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (ProUni) referente ao primeiro semestre de 2020. Também teve início hoje — e se encerra na próxima quinta, 14 — o prazo para as que ainda não participam do programa manifestem interesse em aderir.

O edital, que torna público o cronograma e os procedimentos para as emissões de termo de adesão e termo aditivo ao processo seletivo do ProUni do primeiro semestre de 2020, está publicado na edição desta quarta, 6, do Diário Oficial da União (DOU).

A edição também informa que o período para emissão de termos aditivos ao ProUni é de 7 a 25 de novembro. Aditivo é o documento que deve ser providenciado por parte das mantenedoras de instituições que possuam vigente termo de adesão ao programa. O período para retificação dos termos de adesão e aditivos será de 2 a 6 de dezembro.