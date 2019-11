Buscando proporcionar um resgate da cultura rural, o projeto A Fazendinha chega a Goiânia pela primeira vez. A ação começa no dia 11 de novembro e segue até o dia 15 de dezembro, no Parque Flamboyant.

O projeto recebe cerca de 25 animais, vindos diretamente da fazenda, onde a criançada tem contato direto com todos eles, interagindo inclusive com bichos que só conheciam pela televisão.

Entre as espécies trazidas nesta edição, destacam-se: pôneis, vacas, galinhas, pintinhos, coelhos, touros, patos, além de cabras, ovelhas, porquinhos-da-Índia e cavalos. “A Fazendinha” oferece também aulas sobre o estilo da fazenda, passeios a cavalo, passeios de charrete, coleta de ovos no ninho, passeios de pônei, fotos com animais e ordenhamento de leite em vacas no tradicional estilo caipira.

O valor para entrada na Fazendinha é R$ 40,00 por criança (pais e acompanhantes adultos não pagam) e o projeto funciona de terça a sexta, das 16h às 20h, e sábado e domingo, das 8h às 19h, com intervalo para descanso dos animais das 12h às 15h. Todas as crianças recebem crachás identificadores. Em caso de alguma necessidade especial ou restrição, as informações estarão disponíveis no crachá.