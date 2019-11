Defesa vai pedir liberação do Dj Rennan da Penha da prisão

A defesa do DJ Rennan da Penha, criador do Baile da Gaiola, vai pedir a liberação do funkeiro, preso em abril, após ser condenado em 2ª instância a seis anos de prisão por associação ao tráfico. O pedido será feito com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que derrubou na noite da última quinta-feira, por seis votos a cinco, a possibilidade de prisão por condenados em segunda instância, ou seja, do cumprimento da pena somente após julgamento de todos os recursos.

“Vamos pedir a liberação dele logo, isso é óbvio. A defesa está aguardando a ata da decisão de ontem para entrar com um pedido de soltura”, disse Billi Barreto, o representante do artista.

Rennan da Penha havia sido absolvido na primeira instância do julgamento. Na ocasião, a Ordem dos Advogados do Brasil questionou a prisão de Rennan e afirmou que a condenação seria uma tentativa de criminalizar o funk.