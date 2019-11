Prefeitura inicia a instalação da iluminação natalina na capital

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Seinfra, iniciou esta semana a instalação da iluminação de Natal da cidade. Além do material já existente, que está sendo aproveitado, a administração vai investir cerca de R$ 400 mil para aquisição de novas lâmpadas e enfeites.

O tradicional túnel da Praça Tamandaré é o primeiro a receber as luzes coloridas que tanto encantam o goianiense e este ano ganhou um milhão de microlâmpadas de led. Nos canteiros centrais da praça estão sendo montadas as árvores decoradas, a Vila do Papai Noel, o presépio, o parque de diversão e o trenzinho da alegria.

Também receberão iluminação especial, a Avenida Assis Chateubriand, da Tamandaré até a Rua Dona Gercina Borges Teixeira, chegando à Praça Cívica, e as Praças Estado da Palestina e Leo Lynce, ambas no Setor Oeste, que terão árvores e luminárias decoradas com luzes coloridas e enfeites natalinos.

A grande novidade deste ano, em relação à iluminação de Natal é a Avenida Jamel Cecílio, que, a pedido dos lojistas, receberá enfeites nas luminárias. Serão desenhos pré-moldados de anjos, arcanjos e estrelas de natal.

Para iluminar todos os pontos, a Seinfra vai utilizar em torno de 1,2 milhão de microlâmpadas de led. A inauguração da iluminação especial de Natal está prevista para a primeira semana de dezembro.