Enem termina com 27,19% de ausentes, menor taxa desde 2009

O Exame Nacional do Ensino Médio terminou neste domingo, 10. Ao todo, estiveram presentes nesse segundo dia de aplicação, 3,7 milhões, do total de 5,1 milhões de candidatos inscritos. Aqueles que faltaram ao exame correspondem a 27,19% do total. Os números foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A taxa do primeiro dia, que foi 23,1% superou a de 2018, até então a mais baixa, que foi de 24,76%. A contagem é feita desde 2009, quando o exame foi reformulado para selecionar estudantes para universidades brasileiras.

Candidatos perdem Enem por mudança nos locais de prova

Por erro do Inep em endereço, diversos candidatos, que residem em Goiânia precisarão fazer a reaplicação do Enem e terá direito a fazer prova em outra data. Segundo os estudantes, local indicado no cadastro para o exame tinha o endereço incorreto. Reaplicação deve ocorrer em dezembro, nos dias 10 e 11.